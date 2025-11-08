Збій у базі даних митниці зупинив можливість перетнути кордон

У суботу, 8 листопада, на всіх українських контрольно-пропускних пунктах стався збій в роботі бази даних митниці. Пропускні операції на кордоні тимчасово призупинили, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

«Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється», – ідеться в повідомленні.

Прикордонники попросили громадян врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

У Державній митній службі уточнили, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на держкордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного російського обстрілу енергообʼєктів.



«Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі», – ідеться в повідомленні.

Доповнено 16:20. У пресслужбі Державної митної служби повідомили, що відновили пропуск громадян і транспортних засобів.