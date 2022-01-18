Цієї неділі, 16 січня, у Яворові зустрілися меценати, які вже вісім років організовують благодійну акцію «Допоможи Святому Миколаю – подаруй дитині свято». Охочі мешканці громади беруть листи від хлопчиків і дівчаток та купують для них подарунки.

Серед учасників ініціативи — яворівчанка Любов Дорош. «Нам замовили кросівки-сороканіжки, розвивальну іграшку, дошку, щоб кататися снігом, конструктор, музичну скриньку й солодке. Ми постарались втілити всі побажання, дещо навіть купили від себе. Розуміємо: для дітей це хоч елементарна, але така потрібна втіха», — розповідає жінка.

Мешканцям Яворівської громади заколядував Дзідзьо. Так співак Михайло Хома подякував їм за добру справу: «Люди беруть ті конверти і втілюють дитячі мрії! Я знаю: воно точно повернеться сторицею!»

Благодійну ініціативу влаштовують ГО «Молодь Яворівщини» та народний депутат України Павло Бакунець. Він розповідає: все ще у 2014 році почалось з однієї людини.

«Кажу про волонтера Ігоря Грабовського. За 8 років вже понад тисячу родин купляють подарунки і стільки ж їх отримують. Це такий позитив, що котиться, як величезна снігова куля й щораз збільшується!», — зазначив Павло Бакунець.

Зазначимо, цього року помічники святого Миколая одержали понад 200 листів. А за весь час акції — кілька тисяч.

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