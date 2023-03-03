У Єврокомісії розповіли про «складні дискусії» довкола трибуналу над Росією
Країни, які обговорюють створення трибуналу, наразі не дійшли згоди щодо його формату
Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату. Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє «Європейська правда».
Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії.
«Але яким є рішення – про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення – на столі багато можливостей», – зауважив Рейндерс.
Він дав зрозуміти, що обговорення так званого «гібридного трибуналу» не зняте з порядку денного попри незгоду України.
«Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо», – сказав Рейндерс, додавши, утім, що «є багато юридичних моментів і це не так легко».
«Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем», – зазначив єврокомісар.
Він висловив сподівання на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку трибуналу, «щоб продемонструвати політичну волю» щодо його створення.
Нагадаємо, у п’ятницю, 3 березня, у Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Латвійської республіки Егілсом Левітсом, на якій обговорили питання співпраці, підтримки України та міжнародного трибуналу для керівництва Росії.