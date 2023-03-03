Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату. Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє «Європейська правда».

Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії.

«Але яким є рішення – про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення – на столі багато можливостей», – зауважив Рейндерс.

Він дав зрозуміти, що обговорення так званого «гібридного трибуналу» не зняте з порядку денного попри незгоду України.

«Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо», – сказав Рейндерс, додавши, утім, що «є багато юридичних моментів і це не так легко».

«Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем», – зазначив єврокомісар.

Він висловив сподівання на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку трибуналу, «щоб продемонструвати політичну волю» щодо його створення.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 березня, у Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Латвійської республіки Егілсом Левітсом, на якій обговорили питання співпраці, підтримки України та міжнародного трибуналу для керівництва Росії.