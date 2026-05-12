Калуська окружна прокуратура подала позов до підприємця Романа Сулика з вимогою сплатити 3,4 млн грн у розвиток інфраструктури Калуської громади.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 12 травня, йдеться про зведення другої черги 9-поверхового будинку на бульварі Незалежності в Калуші. Роботи тривали у 2008–2021 роках, після чого об’єкт ввели в експлуатацію.

«Під час реалізації проєкту підприємець не уклав із Калуською міськрадою договір про пайову участь у розвиток інфраструктури та не звертався для визначення розміру цього внеску. Побудувавши багатоквартирний будинок, забудовник не сплатив визначений законодавством платіж до бюджету громади», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру, позов подали проти місцевого підприємця Романа Сулика, який загалом заборгував понад 3,4 млн грн. З них 1,9 млн грн – пайовий внесок, 1,3 млн – інфляційні втрати та 246 тис. грн – 3% річних.

Справу розглядає Господарський суд Івано-Франківської області. Підготовче засідання призначене на 10 червня.