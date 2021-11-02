За минулий місяць на компостувальну станцію на вул. Пластовій привезли 700 тонн опалого листя із львівських вулиць та парків. До прикладу, минулого року у цей час рекордним показником стали 410 тонн органічних відходів. У Львові вже другий рік опале листя перетворюють в органічний компост. Щоби листя перетворилося в добриво, потрібно три місяці.

Опалого листя на вулицях, у парках та скверах багато, тож і роботи у львівських комунальників не бракує. Інколи братися до роботи доводиться ще затемна. Пані Дара разом із напарниками трудиться на вул. Липинського.

«Виходжу о 5 годині ранку! Шмат роботи великий, треба встигати», – розповідає жінка.

Лише з однієї вулиці щодня вивозять кілька вантажівок опалого листя, каже виконроб дільниці саночистки в ШРП Шевченківського району Сергій Сокирко, І додає: «У машину вантажимо до 800 кілограмів листя! Зараз у нас працює три МАЗи й один ЗІЛ».

Далі зібране листя везуть на вул. Пластову. Там його змішують із органікою, подрібненим гіллям і виготовляють компост. Щоб листя перетворилося в добриво, треба три місяці. За цей час фахівці вилучають із нього непотрібні домішки та насичують повітрям.

«Кожні 3-5 днів у нас відбувається аерування, яке витісняє вуглекислий газ. Також обладнання має функцію подрібнення, аби процес був якіснішим», – пояснила провідна технологиня відділення компостування ЛКП «Зелене місто» Мирослава Білокур.

Додамо, що пізніше придбати компост може кожен, хто має ферму чи садить дерева. Ціна — 309 грн за тонну. Вистачить його всім охочим, адже львівське листя на станцію планують звозити до середини зими.

Нагадаємо, що у квітні цього року за майже 15,5 тис. грн вперше в Україні з аукціону продали компост, який виготовили на компостувальній станції ЛКП «Зелене місто».

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