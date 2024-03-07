Сокальський районний суд покарав учня 11 класу Двірцівської закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, який на уроці інформатики ввімкнув порновідео та голосно його коментував. Суд визнав школяра винним у дрібному хуліганстві, однак обмежився попередженням.

Як вказано в матеріалах справи, 8 грудня 2023 року 11-класник Двірцівської ЗЗСО Червоноградського району Остап І. під час уроку інформатики в комп’ютерному класі включив відео інтимного характеру, голосно його коментував та сміявся. При цьому, він лаявся та відволікав учнів і вчителя від навчального процесу.

Через цей інцидент адміністрація школи звернулась в поліцію. На школяра склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). У суд ані хлопець, ані його батьки не з’явились. Однак Остап І. надіслав заяву, в якій визнав свою провину та розкаявся, а також просив суд розглядати справу без нього.

Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського райсуду Лідія Фарина визнала Остапа І. винним, однак обмежилась попередженням. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.