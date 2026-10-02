Рівненський районний суд визнав винною у диверсії ученицю Клеванського професійного ліцею. Дівчина разом зі співучасником підпалила три релейні шафи «Укрзалізниці». Суд призначив їй п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Як йдеться у вироку від 29 вересня, восени 2024 року обвинувачена почала спілкуватися у телеграмі з невідомим, який пропонував від 150 до 2000 доларів за підпали автомобілів, релейних шаф та інших об’єктів. Неповнолітня розповіла про це своєму хлопцю, і він погодився разом із нею виконувати завдання.

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Згодом пара отримала вказівку підпалити релейні шафи «Укрзалізниці» біля залізничного переїзду поблизу Клеваня. За це їм обіцяли 750 доларів, які хлопець та дівчина планували поділити навпіл.

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6 листопада 2024 року неповнолітня разом зі співучасником прийшла до залізничного переїзду на перегоні Клевань – Цумань, де вони підпалили три релейні шафи. Як встановило слідство, перед цим підозрювані спеціально придбали бензин і соняшникову олію.

Дівчина записала виконання завдання на відео, а хлопець надіслав його замовнику. Наступного дня неповнолітня повернулася на місце підпалу, сфотографувала пошкоджені шафи та знову надіслала матеріали замовнику.

Суддя Сергій Сидоренко визнав неповнолітню винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена за попередньою змовою в умовах воєнного стану) та призначив їй п’ять років тюрми. Водночас звільнив дівчину від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Крім того, мобільний телефон засудженої конфіскують у дохід держави як речовий доказ. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.