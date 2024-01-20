Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої ЗСУ американськими партнерами. Про це 20 січня повідомило Міноборони України.

Зазначається, що служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

«Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції: серійні номери, технічний стан та умови належного зберігання (безпека та охорона).Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть. Там нагадали, що концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.

Нагадаємо, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, опублікований раніше, виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року. Натомість міністерство оборони США заявило, що наразі немає достовірних доказів потрапляння американської зброї з України не в ті руки.