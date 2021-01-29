Україна може не отримати в потрібні їй терміни необхідну кількість вакцини від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-дискусії «Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства в боротьбі з Covid-19».

В труднощах із закупівлею препаратів МОЗ звинувачує «дефіцит вакцин на світовому ринку і позицію виробників».

«Попит на вакцину на світовому ринку зараз надзвичайний, а виробничі можливості вкрай обмежені. Нинішня ситуація на ринку вакцин свідчить, що ми, імовірно, не зможемо отримати необхідну кількість від сертифікованих ЄС виробників у ті терміни, які нам необхідні. Компанії-виробники не дуже охоче йдуть назустріч ні в ціні, ні в пропозиціях на перше півріччя 2021 року», – сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я подякував ЄС за створення механізму передачі вакцини від COVID-19 партнерам, проте зазначив, що Україна не очікує, що він допоможе забезпечити той обсяг, який необхідний. Також у рамках ініціативи COVAX Україна отримає чітко визначену кількість вакцини.

З огляду на це, Степанов заявив, що Україна планує викуповувати надлишкові обсяги вакцини від коронавірусу у держав Європейського союзу. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, механізм закупівлі вже практично створений і потрібні лише політичні рішення країн.

Він також наголосив, що Україна веде переговори з основними виробниками вакцини від Covid-19, які завершили або знаходяться на 3 стадії клінічних досліджень, і з кількома вже триває узгодження потенційних контрактів.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 29 січня, прийняла законопроект про реєстрацію вакцин від коронавірусу до завершення клінічних випробувань при дотриманні певних умов.

Також законопроект забороняє реєстрацію вакцин від коронавірусу російського виробництва.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.