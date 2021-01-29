На першому етапі кампанії з вакцинації від COVID-19 в Україні буде вакциновано майже 367,5 тис. людей. Сама вакцинація розпочнеться в лютому, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує важливі функції з боротьби з Covid-19. Перший етап передбачає, що буде вакциновано 367 491 людину. Усі ці люди у нас повністю верифіковані», – сказав він на брифінгу в п’ятницю, 29 січня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Які категорії людей першими отримають вакцину від коронавірусу

За словами Максима Степанова, на першому етапі кампанії з вакцинації від COVID-19 буде вакциновано:

працівників мобільних бригад вакцинації, лікарів та середній медичний персонал, які працюють у закладах охорони здоров’я і надають допомогу при Covid-19;

працівників лабораторій, які проводять тести на Covid-19;

працівників екстреної меддопомоги, включно з водіями;

громадян, які перебувають у спеціалізованих закладах, інтернатах або будинках престарілих і працівників цих закладів;

військовослужбовців, що беруть участь в операції Об’єднаних сил на Донбасі.

«Це ті люди, які будуть вакциновані на першому етапі. Вакцинація передбачає п'ять етапів і доступ до вакцини для всіх без винятку громадян України», – сказав він.

Нагадаємо, у плані вакцинації передбачено, що на другому етапі від коронавірусу вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медичні послуги. Таких приблизно 2,3 млн людей.

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави – близько 7,2 млн людей.

Четвертий етап передбачає вакцинування людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави – близько 11 млн осіб.

Під час п'ятого етапу вакцинуватимуть інші категорії населення, які не входять до пріоритетних груп. Етап охопить близько 19 млн людей.

Які вакцини в Україні застосовуватимуть для щеплення від коронавірусу

Степанов наголосив, що для вакцинації в Україні застосовуватимуть «вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і щодо яких матимемо проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань, і вакцини, які були зареєстровані у світі». Водночас, за його словами, російську вакцину «Спутник V» в Україні не реєструватимуть.

«Ще раз наголошую, це виключно безпечні вакцини», – сказав міністр.

Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.

Наразі відомо, що Україна отримає 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Це будуть вакцини різних виробників. Окремо Україна закупила ще 1,913 млн доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech. Ще один мільйон вакцин Україна, за словами Зеленського, отримає від «провідної міжнародної компанії», але від якої саме – президент не повідомив. Утім, як зазначав раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, цю інформацію не можна розголошувати до підписання відповідних домовленостей.

Як пізніше уточнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вакцини у рамках COVAX Україна отримає на початку лютого за умови, що потрапить до першої хвилі розподілу вакцин. Очікується, що за цієї умови до України в лютому надійдуть від 100 до 200 тис. доз вакцини від Pfizer. Щодо вакцини від Sinovac, то її прибуття в Україну очікується, за словами Шмигаля, «через три-чотири тижні».