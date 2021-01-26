Уряд готує медичну систему для розгортання кампанії з вакцинації від коронавірусної хвороби. Зокрема, вже сформовано спеціальні мобільні бригади та готуються пункти щеплень, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 26 січня, повідомила «Українська правда».

За його словами, у регіонах за вакцинацію відповідатимуть керівники обласних департаментів охорони здоров’я.

«Уряд підготував і продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації. Першочергово це стосується логістичної складової, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення. Процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я», – розповів голова уряду.

При цьому для догляду за вакцинами, які потребують низьких градусів, будуть залучені приватні компанії.

«Україна має можливість для зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини, яку необхідно зберігати при температурі -80°C. Для цього будуть залучатися приватні фармацевтичні логістичні компанії», – уточнив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що перший етап вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних мобільних бригад.

«Склад бригад уже сформований поіменно. Є чітке розуміння, хто і де буде працювати та кого обслуговувати. Таких мобільних бригад буде працювати понад 500», – зазначив Шмигаль і додав, що другий та подальші етапи вакцинації планується проводити уже в пунктах щеплень.

Всього до реалізації вакцинування буде залучено 4 тисячі закладів.

«Для належної мотивації зараз спільно з Національною Службою здоров'я України (НСЗУ) розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації від Covid-19», – пояснив голова уряду.

Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.

Наразі відомо, що Україна отримає 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Це будуть вакцини різних виробників. Окремо Україна закупила ще 1,913 млн доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech. Ще один мільйон вакцин Україна, за словами Зеленського, отримає від «провідної міжнародної компанії», але від якої саме – президент не повідомив. Утім, як зазначав раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, цю інформацію не можна розголошувати до підписання відповідних домовленостей.

Як уточнив Шмигаль, вакцини у рамках COVAX Україна отримає на початку лютого за умови, що потрапить до першої хвилі розподілу вакцин. Очікується, що за цієї умови до України в лютому надійдуть від 100 до 200 тис. доз вакцини від Pfizer. Щодо вакцини від Sinovac, то її прибуття в Україну очікується, за словами Шмигаля, «через три-чотири тижні».