Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує перший мільйон COVID-вакцин від провідної міжнародної компанії, але не уточнив, від якої саме. За його словами, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.

«Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини. Перший мільйон, від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом», – сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок, 25 січня.

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді у голови держави заявив, що перемовини щодо закупівлі Україною вакцини від коронавірусу перебувають на завершальній стадії.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 грудня Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини від Covid-19 у китайської компанії Sinovac Biotech. Компанія «Лекхім», яка є дистриб’ютором цієї вакцини в Україні, заявила, що реєстрація цього препарату відбудеться на початку лютого.

Окремо Україна має отримати щонайменше 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках фонду зі справедливого доступу до вакцин COVAX.