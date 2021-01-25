Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував можливість запровадження посвідчень про вакцинацію від коронавірусу в Україні. Про це Степанов розповів в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, він не виключає запровадження таких документів в Україні, хоча погоджується, що вони не вирішать всіх проблем.

«У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі форми використовувалися, наприклад, при вакцинації від жовтої лихоманки. Я не виключаю, що щось подібне може бути. Але знову ж таки - для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?», – зауважив очільник МОЗ.

За словами Степанова, такі паспорти можуть створювати дискримінацію у суспільстві.

«Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта - ред.), то повинен проходити. Тут існує дискримінаційний момент», – додав Степанов.

Міністр підтвердив, що вакцинація від Covid-19 в Україні розпочнеться в середині лютого.

Крім того, оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від Covid-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 млн українців.

Що таке Covid-паспорт

Covid-паспорт або паспорт вакцинації – це документ, який може замінити собою нинішні умови під час подорожей за кордон. Якщо наразі для в’їзду до низки країн необхідно пред’являти негативні результати лабораторного тесту на коронавірус, то після впровадження Covid-паспортів буде достатньо пред’являти їх.

Разом з тим, високопосадовці деяких країн виступають за те, аби вакциновані від коронавірусу могли швидше відновити свої базові права на відвідування ресторанів чи кінотеатрів.

Зазначимо, що, наприклад, у Німеччині існують паспорти імунізації, в яких записують усі щеплення. Натомість першою країною в світі, яка готується створити Covid-паспорт, стала Угорщина. Без електронного документа неможливо буде пересуватися країною та відвідувати публічні заходи.

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій наразі виступає проти Covid-паспортів через те, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена.