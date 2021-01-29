Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 29 січня, прийняла законопроект про реєстрацію вакцин від коронавірусу до завершення клінічних випробувань при дотриманні певних умов. За внесення змін до закону «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання в другому читанні і в цілому проголосували 280 депутатів.

Як пише «Сегодня», Дотепер жодна з вакцин від COVID-19 не могла бути зареєстрована в Україні, тому що жодна з них не має повного реєстраційного досьє завершення 3-ї і 4-ї стадії клінічних випробувань.

Всі вакцини, які використовуються в світі для вакцинації людей, також не мають повної реєстрації і теж отримали дозвіл на застосування через механізм «під зобов’язання».

За інформацією РБК-Україна, Вакцину від COVID-19 тепер можна буде зареєструвати в Україні за таких умов:

за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань; якщо клінічні дослідження проводилися з дозволу компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії або Європейського Союзу, або ж вакцина отримала відповідну прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я; якщо відома потенційна користь лікарського засобу; якщо не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативы; реєстраційне посвідчення видається строком на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік.

Під час голосування за законопроект у першому читанні передбачалося також дозволяти екстрене використання Covid-вакцин, зареєстрованих у Бразилії й Мексиці, але перед розглядом документа в другому читанні депутати попросили прибрати ці країни зі списку як ненадійні, повідомило «Громадське».

Також законопроект забороняє реєстрацію вакцин від коронавірусу російського виробництва.

Нагадаємо, раніше в Україні скоротили термін реєстрації вакцин від Covid-19 до п’яти днів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.