Верховна Рада дозволила екстрену реєстрацію вакцин від коронавірусу
Виробники вакцин зможуть реєструвати їх в Україні до завершення клінічних випробувань
Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 29 січня, прийняла законопроект про реєстрацію вакцин від коронавірусу до завершення клінічних випробувань при дотриманні певних умов. За внесення змін до закону «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання в другому читанні і в цілому проголосували 280 депутатів.
Як пише «Сегодня», Дотепер жодна з вакцин від COVID-19 не могла бути зареєстрована в Україні, тому що жодна з них не має повного реєстраційного досьє завершення 3-ї і 4-ї стадії клінічних випробувань.
Всі вакцини, які використовуються в світі для вакцинації людей, також не мають повної реєстрації і теж отримали дозвіл на застосування через механізм «під зобов’язання».
За інформацією РБК-Україна, Вакцину від COVID-19 тепер можна буде зареєструвати в Україні за таких умов:
- за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань;
- якщо клінічні дослідження проводилися з дозволу компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії або Європейського Союзу, або ж вакцина отримала відповідну прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я;
- якщо відома потенційна користь лікарського засобу;
- якщо не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативы;
- реєстраційне посвідчення видається строком на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік.
Під час голосування за законопроект у першому читанні передбачалося також дозволяти екстрене використання Covid-вакцин, зареєстрованих у Бразилії й Мексиці, але перед розглядом документа в другому читанні депутати попросили прибрати ці країни зі списку як ненадійні, повідомило «Громадське».
Також законопроект забороняє реєстрацію вакцин від коронавірусу російського виробництва.
Нагадаємо, раніше в Україні скоротили термін реєстрації вакцин від Covid-19 до п’яти днів.
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.