Україна почала застосовувати балістичні ракети «Сапсан»
Президент натякнув, що в деяких випадках ЗСУ успішно використовують ОТРК «Сапсан», а росіяни помилково приписують удари крилатим ракетам «Нептун»
Сили оборони почали використовувати вітчизняні балістичні ракети «Сапсан» для атак по об’єктах ворога. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 9 грудня, передає агентство Liga.net.
«Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує “Нептуни”, “довгі Нептуни”, “Паляниця”, “Фламінго”, а також “Сапсан”, скажу чесно, почали. І я не буду говорити в [якій] кількості, відповім достатньо риторично [...] узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі», – заявив президент.
Він також натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує «Сапсани», а ворог думає, що удари було здійснено крилатими ракетами «Нептун».
Президент підкреслив, що Україні необхідне балістичне озброєння, оскільки воно менш вразливе для систем протиповітряної оборони, аніж крилаті ракети.
Нагадаємо, у червні 2025 року тодішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна запустила серійне виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан». За його словами, у травні ЗСУ вперше застосували цю ракету – завдяки удару було знищено російський командний пункт на відстані майже 300 км.