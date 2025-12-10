Український ОТРК «Сапсан» на військовому параді в Києві, 24 серпня 2018 рік

Сили оборони почали використовувати вітчизняні балістичні ракети «Сапсан» для атак по об’єктах ворога. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 9 грудня, передає агентство Liga.net.

«Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує “Нептуни”, “довгі Нептуни”, “Паляниця”, “Фламінго”, а також “Сапсан”, скажу чесно, почали. І я не буду говорити в [якій] кількості, відповім достатньо риторично [...] узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі», – заявив президент.

Він також натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує «Сапсани», а ворог думає, що удари було здійснено крилатими ракетами «Нептун».

Президент підкреслив, що Україні необхідне балістичне озброєння, оскільки воно менш вразливе для систем протиповітряної оборони, аніж крилаті ракети.

Нагадаємо, у червні 2025 року тодішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна запустила серійне виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан». За його словами, у травні ЗСУ вперше застосували цю ракету – завдяки удару було знищено російський командний пункт на відстані майже 300 км.