Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими

Під час дев’ятого обміну полоненими в межах домовленостей у Стамбулі 23 липня в Україну повернули п’ятьох мешканців Прикарпаття. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Юрій Бачинський, Андрій Гаврильчук, Василь Босняк, Володимир Кутовий та Петро Недоходюк, вітаємо вдома!», – написала у фейсбуці голова ОВА.

У четвер, 24 липня, голова Верховинської РДА Василь Бровчук розповів, що серед звільнених – двоє мешканців району, яких вважали зниклими безвісти з 2023 року.

«52-річний Володимир Кутовий із села Рівня воював у Запорізькій області. Вважався безвісти зниклим з 29 серпня 2023 року, а потім військовополоненим. Зник у селі Новодарівка Запорізької області. 45-річний Петро Недоходюк із села Красноїлля вважався безвісти зниклим з 8 липня 2023 року, а потім військовополоненим. Зник у селі Берестове Бахмутського району на Донеччині», – зазначив Василь Бровчук.

Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей у Стамбулі. Серед визволених українців – військовослужбовці ЗСУ з підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.