Від початку вторгнення близько 2,5 млн українок виїхали за кордон

Громадянки України, які втекли від повномасштабної війни за кордон, стикаються з «високим рівнем» фізичного, сексуального та психологічного насильства в країнах Європейського Союзу. Про це повідомила радіостанція Deutsche Welle з посиланням на звіт Агенції ЄС з основних прав (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), опублікованому 24 лютого.

З 24 лютого 2022 року близько 2,5 млн жінок і дівчат покинули Україну й отримали тимчасовий захист у країнах-членах ЄС. Директорка FRA Сірпа Раутіо стверджує, що попри захист, який надає ЄС, багато жінок «страждають від серйозних порушень, інші відчувають себе в небезпеці».

«Країни-члени ЄС повинні забезпечити жінкам захист, підтримку та справедливість за те, що вони пережили, аби вони могли відбудувати своє життя», – додала вона.

Звіт FRA базується на опитуванні 2024 року, проведеному серед понад 1200 українок, які втекли від війни та проживали в Чехії, Німеччині та Польщі, а також на інтерв’ю з 30 жінками в цих країнах, які зазнали насильства.

Згідно з даними агенції, кожна четверта українка зазнала фізичного або сексуального насильства з початку війни. З них 62% постраждали від насильства в одній з 27 країн ЄС, 9% – під час втечі до ЄС.

39% опитаних розповіли, що зазнали насильства в Україні – у багатьох випадках з боку російських військ.

Опитування показало, що 51% українських жінок зазнали сексуальних домагань з початку війни, а 23% – сексуальних домагань в Інтернеті, що перевищує показник серед жінок в ЄС загалом.

Близько 54% зазнали нападу або негативної реакції після того, як спілкувались українською мовою в громадських місцях, особливо в Чехії та Польщі.

Майже кожна четверта жінка з України також стикалася з «потенційно експлуататорськими пропозиціями» щодо житла чи роботи, а багато хто з тих, хто працював, повідомили, що не мали контракту, який би регулював їхній робочий час.

Нагадаємо, у Південній Кароліні 14 лютого застрелили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш та її хлопця. У цьому ж штаті в серпні 2025 року у метро зарізали 23-річну Ірину Заруцьку.