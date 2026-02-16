Катерина Товмаш переїхала до США з Білої Церкви близько двох років тому

У місті Васс, штат Північна Кароліна, 14 лютого в приватному будинку застрелили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш та її хлопця. У цьому ж штаті в серпні 2025 року у метро зарізали 23-річну Ірину Заруцьку. Про це 15 лютого повідомили поліція та брат загиблої Михайло Товмаш у соцмережах.

«Біженка, яка втекла від війни в Україні, шукаючи безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою і знаходить притулок в Північній Кароліні, убиває чоловік», – написав Михайло Товмаш в інстаграмі.

За даними слідства, інцидент трапився близько сьомої ранку суботи за місцевим часом. Колишній хлопець Катерини – 25-річний Калеб Гайден Фоснот – проїхав сім годин з Огайо, та незаконно проник до будинку, де дівчина доглядала за своїми двома сестрами шкільного віку та шестирічним братом.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати старшої сестри. Після цього він здійснив кілька пострілів на очах дитини, унаслідок чого Катерина Товмаш та її партнер загинули.

Після скоєного підозрюваний намагався втекти, однак згодом його затримали правоохоронці. Йому інкримінують незаконне проникнення до житла та два пункти умисного вбивства.

За даними медіа, загиблий партнер Катерини – 28-річний військовий Меттью Вейд, який служив на військовій базі Fort Bragg у Північній Кароліні. Сама дівчина – родом з Білої Церкви, до США переїхала близько двох років тому.

Катерина Товмаш, Меттью Вейд та Калеб Гайден Фоснот (у правому нижньому куті)

Нагадаємо, 22 серпня 2025 року в американському місті Шарлотт, що у штаті Північна Кароліна, вбили біженку з України 23-річну Ірину Заруцьку. Злочин зафіксувала камера спостереження в потязі. Чоловік, який сидів позаду Ірини, раптово дістав ніж з кишені та завдав жінці смертельних ножових поранень. Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки – 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна-молодшого, який раніше вже відбував покарання за злочини.

22 жовтня Декарлосу Брауну-молодшому в окружному суді США по Західному округу Північної Кароліни офіційно висунули звинувачення у насильстві, що стало причиною смерті. Йому загрожує смертна кара.