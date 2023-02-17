Частина судових справ щодо воєнних злочинів стали на паузу через безглузду причину – газета «Урядовий кур’єр» припинила друкувати виклики обвинувачених, які перебувають за кордоном, повідомила в п’ятницю, 17 лютого, «Медійна ініціатива за права людини».

«Журналісти МІПЛ цього тижня зафіксували аномальну кількість відкладень судових засідань. Річ у тім, що в газеті “Урядовий кур’єр” не публікувалися повідомлення про виклик обвинувачених, які перебувають поза межами України. Такі публікації – вимога законодавства, яке передбачає “належне повідомлення учасників процесу”. Суд не може слухати справи in absentia без такого повідомлення. Враховуючи, що велика частина судових проваджень щодо війни слухаються заочно, всі вони зупинилися. При цьому прокурори та адвокати в деяких процесах продовжували приходити на засідання і були готові до слухань», – йдеться в повідомленні.

Як розповів голова Шевченківського районного суду Києва Євген Мартинов, проблема в тому, що Державна судова адміністрація (ДСА) не змогла вчасно поновити договір з газетою «Урядовий кур’єр» для публікації викликів.

«Це не наша провина, розпорядник коштів – ДСА», – сказав суддя Мартинов перед черговим відкладенням процесу.

За його словами, нині договір судової адміністрації з «Урядовим кур’єром» нібито вже продовжений, але оголошення в газеті досі не з’являються.

Журналісти МІПЛ повідомили, що звернулися за коментарем до ДСА, однак наразі його не отримали.

Як зауважили в «Медійній ініціативі за права людини», це далеко не перша проблема з коштами в ДСА. Раніше судді київських судів публічно заявляли про відсутність фінансування для присяжних, а також про неможливість відправлення друкованих повісток через те, що не мають коштів на канцелярію. Нині ж проблема призвела до фактичного зупинення проваджень щодо бійців так званої «ДНР», ймовірних воєнних злочинців, суддів та прокурорів Криму.