Наземний робот-камікадзе Ratel S

У селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області українські військові підірвали міст за допомогою наземного робота-камікадзе Ratel S. Підрив мосту суттєво ускладнив логістику росіян. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як розповів Михайло Федоров, наземного робота-камікадзе Ratel S створили учасники оборонного кластера Brave1.

«Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж», – розповів Михайло Федоров.

Михайло Федоров також закликав громадян, у яких є розробки, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до платформи Brave1 і отримати грант.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року стало відомо про те, що Україна масштабує виробництво бойових роботів Ratel S. Тоді він успішно пройшов випробування.

До слова, у січні 2024 року стало відомо, що в Україні розробили наземного робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання. Він обладнаний автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти у гарячі точки боєприпаси або провізію для українських військових. бойову частину робота можна повністю зняти.