За дві доби ЗСУ знищили три Ка-52

Сили оборони України ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Інформацію про збиття російської техніки підтвердили у неділю, 18 червня, у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, станом на 18:00, ЗСУ ліквідували на території України 8 БПЛА та один гелікоптер Ка-52. Зазначимо, це третій «Алігатор», який знищили українські військовослужбовці за дві доби.

«Сьогодні по обіді наші побратими із ППО Сухопутних військ ЗС України приземлили ще один "Алігатор" – ударний гелікоптер рашистів Ка-52», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загальна вартість одного Ка-52 становить приблизно 16 млн доларів. Відтак, за дві доби Росія втратила приблизно 48 млн доларів.

У Генштабі поінформували, що також українські захисники змогли збити три ударних дрони Shahed та п'ять розвідувальних безпілотників. У відповідь Повітряні сили завдали сім ударів по концентрації живої сили армії РФ та знищили одну ЗРК окупантів.