Росіяни продовжують загарбницьку війну проти України, в якій не можуть досягти значних успіхів

Російські загарбники продовжують намагатися захопити Бахмут Донецької області й оволодіти територією Вуглегірської ТЕС, однак українські воїни змусили росіян втікати, відбиваючи їхні штурмові дії, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні в четвер, 21 липня.

«Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі», – сказано в повідомленні Генштабу.

Водночас на Бахмутському напрямку росіяни продовжують обстрілювати військову і цивільну інфраструктуру в районах Роздолівки, Білогорівки, Покровського, Нової Кам’янки, Бахмута, Вершини, Новолуганського, Зайцевого, Торецька та інших. Також вони завдали авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка, а в районі Новолуганського тривають бої. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

Також росіяни обстрілювали населені пункти на Харківському, Слов’янському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Зокрема, на Краматорському напрямку загарбники ведуть штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, там тривають бої.

«На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА. Ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани», – додали у Генштабі.

Також, за інформацією військових, росіяни продовжують вести розвідку безпілотниками в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.