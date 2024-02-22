Спідрозділи Сил оборони отримали десятки бронетранспортерів M113, які обладнані для евакуації поранених з поля бою. Найближчим часом Україна очікує надходження ще кількох сотень таких машин. Про це 22 лютого повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр не уточнив, хто саме передав техніку, але подякував партнерам, додавши, що до України прибули «десятки таких евакуаційних бронемашин», а ще «кілька сотень» очікуються найближчим часом.

Умєров наголосив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

M113 – американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, стоїть на озброєнні армій багатьох країн світу, включно з Україною, яка після початку широкомасштабного російського вторгнення отримала сотні цих машин. Вага машини – 11 440 кг, на ній можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів.