Український Ан-124 «Руслан» доставив деталі ракети для SpaceX до Флориди

Місія по доставці великогабаритних деталей для ракетобудівників пройшла успішно

Український літак АН-124-100 «Руслан» ДП «Антонов» вилетів у четвер, 11 січня, з Лос-Анджелеса до Флориди з метою перевезення крупногабаритного вантажу аерокосмічної компанії SpaceX. Про це свідчать дані авіаційного порталу Flightradar24.

Як повідомлялося, раніше ДП «Антонов» звернулося до міністерства транспорту США з проханням надати дозвіл на позаплановий переліт вантажного літака АН-124-100 «Руслан» з Лос-Анджеласа до мису Канаверал (штат Флорида) з метою перевезення крупногабаритного вантажу компанії SpaceX. Загалом літак подолав 3 613 км.

Мова йде про частину головного обтічника ракетоносія Falcon 9, з габаритами, які становлять 1788 см на 564 см на 417 см вагою приблизно 28,1 тонни.

Нагадаємо, у грудні 2017 року ZAXID.NET писав, що український завод ДП «Антонов» заключив контракт із французькою компанією Bolloré на перевезення європейських супутників. Міжнародна компанія Bollore займається логістикою великогабаритних грузів, в тому числі компонентів до ракет і супутників.