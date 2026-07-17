Під Ряшевом секція вежі вітрогенератора впала з напівпричепа

Один із найбільших українських перевізників негабаритних вантажів упродовж одного дня заблокував рух на двох автострадах Польщі під час транспортування елементів вітрогенераторів.

Як інформує сайт новин Na Temat, обидва інциденти трапились ще 10 липня. У новині польських журналістів йдеться, що «компанія-перевізник не лише зіткнулася з технічними проблемами, заблокувавши автомагістраль A4, а й грубо порушила умови дозволу, спробувавши проїхати жвавою ділянкою автомагістралі A2 у ранкову годину пік».

Перший інцидент трапився на автомагістралі A4 під Ряшевом близько 3 години ночі. Під час перевезення секція вежі вітрогенератора впала з адаптера одного з напівпричепів на проїжджу частину та енергопоглинаючі бар'єри.

Фото поліції Ряшева

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Через чотири години патруль воєводської інспекції автомобільного транспорту Познані натрапив на конвой цієї ж компанії на автомагістралі A2 під Познанню. Цього разу серед вантажів була не лише секція вежі, а й гондола вітрогенератора – тобто особливо цінний елемент, який монтується на самій верхівці вітряка. Як пишуть журналісти, завантажена цією гондолою вантажівка Volvo FH16 привертала особливу увагу, оскільки мала очевидні труднощі з проїздом під віадуком між пунктом збору оплати «Голуські» та розв'язкою «Познань-Захід». Через це конвой уповільнився до мінімальної швидкості, що призвело до блокування середньої смуги руху, а персонал конвою вийшов на дорогу. Все це відбувалося в ранкову годину пік, близько 7 години ранку, коли на автомагістралі A2 був дуже інтенсивний рух.

Другий інцидент трапився на автомагістралі A2 під Познанню. Фото поліції Ряшева

Побачивши цю ситуацію, інспекційний патруль втрутився і спрямував конвой на найближчу парковку. Під час перевірки з'ясувалося, що український перевізник мав дозвіл на транспортування цих вантажів, але він був виданий на нічні години – з 22:00 до 06:00. Тож проїзд через жваві околиці Познані в години пік був категорично заборонений. Крім того, підтвердилося, що один із автомобілів супроводу, який також мав українські номери, був неналежно маркований, а один із пілотів не мав відповідних повноважень.

Стосовно транспортної компанії було розпочато адміністративне провадження. Як повідомила Воєводська інспекція автомобільного транспорту Познані, на перевізника чекає максимальний штраф у розмірі 12 тис. злотих (141 тис. грн за курсом НБУ) за кожен затриманий конвой.

Сайт 40ton.net пише, що перевізником, який заблокував дві автостради є ПП «Транс-Авто-Д». Фірма зареєстрована у Волочиську у 2006 році і займається перевезеннями негабаритних вантажів. За даними YouControl, власниками компанії є мешканці Волочиська Віталій Мельник та Андрій Бабкін. На початку 2026 року Віталій Мельник повідомив про вихід компанії на ринок США. Про інциденти у Польщі на Віталій Мельник, ні офіційна сторінка компанії не повідомляли.