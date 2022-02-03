Під час обстрілу російськими окупантами контрольного пункту в’їзду/виїзду «Гнутове» у Донецькій області осколок потрапив у військового Державної прикордонної служби України. Його від поранення врятували документи в кишені, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Бойовики обстріляли КПВВ «Гнутове» в середу, 2 лютого. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, який проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17. в одного воїна потрапив осколок, який застряг у посвідченні військовослужбовця.

Він розповів, що у нагрудній кишені лежало посвідчення, паспорт та жетон. Осколок пробив паспорт та погнув жетон і зупинився в посвідченні.

Загалом за середу росіяни чотири рази обстрілювали українські позиції. Водночас з опівночі і до 07:00 обстрілів на Донбасі не було.