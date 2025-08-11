Цьогоріч до участі у загальнонаціональній акції запрошують заклади та організації з усіх регіонів України

В Україні втретє відбудеться акція «Стіл пам’яті» на честь загиблих захисників. Влаштовує її благодійний фонд імені Іллі Грабара і Платформа пам’яті Меморіал». Акція «Стіл пам’яті 2025» відбудеться вона 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників України. Минулого року такі столи зарезервували понад 800 закладів у всіх регіонах України.

«Ми пропонуємо вам зарезервувати один столик у закладі (організації) та засервірувати його у пам’ять про полеглих героїв. Весь день цей столик ніхто не займатиме. Він немов чекає важливого гостя, що от-от має прийти. Стіл пам’яті – це проста і важлива дія, яку ми творимо разом для вшанування людей, що віддали життя за Україну, за кожного з нас. Це – наша вдячність, солідарність, турбота. Це пам’ять, яка серед нас», – кажуть організатори події.

Цьогоріч до участі у загальнонаціональній акції запрошують заклади та організації з усіх регіонів України:

ресторани, кафе, кав’ярні та інші заклади харчування;

військові підрозділи;

заклади освіти, книгарні, бібліотеки.

Зареєструватися можна за посиланням.

Зареєстрованим учасникам організатори надішлють матеріали для «Столу пам’яті»: табличку «Цей стіл зарезервовано для найсміливіших серед нас», підставку і листівки, щоби записувати імена полеглих героїв. Для учасників за кордоном передбачені англомовні макети, які можна роздрукувати.

Усі учасники будуть позначені на спільній національній мапі «Стіл пам’яті 2025».

Нагадаємо, акцію «Стіл пам’яті» 2023 року ініціювала Марія Грабар у пам’ять про коханого Іллю Грабара, який поліг у бою за Україну, та всіх полеглих героїв. У 2024 році Фонді імені Іллі Грабара і платформа Меморіал об’єднали зусилля, щоб масштабувати «Стіл пам’яті».

Фонд імені Іллі Грабара – благодійна організація, створена у пам’ять про полеглого захисника Іллю Грабара. Фонд підтримує розвиток дітей, спортивні організації, фінансує змагання, допомагає громадським організаціям, які опікуються дітьми з різними недугами.



Ілля Грабар – народився у селі Капулівка Дніпропетровської області. Навчався у Литві, потім закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Оселився на Київщині. Працював у творчих сферах: дизайн, музика, танці. Побудував кар’єру саундпродюсера. З початком повномасштабної війни вступив до лав Збройних Сил України і став на захист рідної країни. Поліг у бою під Бахмутом на Донеччині 24 грудня 2022 року. Йому було 33 роки.

Платформа пам’яті Меморіал – це громадська організація, яка створює нову культуру пам’яті в Україні. Команда зберігає історії полеглих захисників і захисниць та цивільних, вбитих росією, досліджує і створює нові традиції пам’яті.