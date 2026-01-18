Чортківський районний суд Тернопільської області визнав капітана винним у недбалому ставленні до військової служби через те, що кілька його підлеглих вчинили СЗЧ. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, на початку грудня 2025 року п’ятеро військових однієї з військових частин вчинили СЗЧ. Щодо командира запасної роти склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до служби.

У матеріалах справи вказано, що капітан «не забезпечив належного дотримання контролю за наявністю особового складу, не забезпечив дотримання військової дисципліни у розташуванні пункту постійної дислокації».

Капітан Олексій Г. пояснив, що СЗЧ пов’язані із особистою недисциплінованістю військовослужбовців, низьким рівнем морально-ділових якостей та сімейними проблемами.

Цю справу розглянула суддя Наталія Яковець, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши капітана винним у недбалому ставленні до служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.