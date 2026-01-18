Незаконні пропагандистські поїздки активно підтримують структури окупаційного «губернатора» Херсонщини

Окупаційна влада Херсонщини проводить вивезення дітей із тимчасово захоплених територій України на військові навчання в Росії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву 18 січня.

За даними активістів, групу з 24 підлітків доправили до російського Волгограда під прикриттям проєкту «Гордость нации. Путь развития». Насправді ж метою поїздки є примусове втягнення неповнолітніх у військову систему РФ та формування лояльного до окупантів мобілізаційного ресурсу.

«У так званому оборонно-спортивному таборі “Авангард” підлітків залучали до навчання роботи з БпЛА, військовими спеціальностями, елементами кібероперацій та тактичною підготовкою. Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, “патріотичні” церемонії та музейну пропаганду війни», – ідеться в повідомленні.

За інформацією джерел ЦНС, набір підлітків здійснювали через школи та ліцеї з використанням адміністративного тиску. Керівникам навчальних закладів встановлювали квоти на кількість дітей, а батькам фактично не залишали вибору, подаючи участь як обов’язкову. У кількох випадках родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови.

Окремо фіксується участь структури окупаційного «губернатора» Херсонщини Володимира Сальдо, який публічно підтримує такі поїздки та використовує їх у власних пропагандистських цілях. За інформацією Центру національного спротиву, саме через його апарат відбувається координація логістики, формування списків дітей і взаємодія з російськими військово-патріотичними центрами.

У ЦНС наголошують, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення дітей з окупованих територій до військових програм і пропаганди війни.