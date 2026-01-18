Делсі Родрігес очолила Венесуелу після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами

За тимчасовою виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес багато років спостерігає Управління США з боротьби з наркотиками (DEA), а у 2022 році посадовицю навіть визнали «пріоритетною ціллю». Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на коментарі чинних і колишніх американських правоохоронців в суботу, 17 січня.

Згідно з документами, які отримали журналісти, DEA зібрало детальне досьє на 56-річну Родрігес, яке датується щонайменше 2018 роком. У ньому йдеться про ймовірну участь тодішньої віцепрезидентки Венесуели у наркоторгівлі, відмиванні грошей та контрабанді золота.

Як свідчать записи, на початку 2021 року один конфіденційний інформатор повідомив DEA, що Родрігес використовувала готелі на карибському курорті Ісла-Маргарита «як прикриття для відмивання грошей». Також її пов’язували з Алексом Саабом – близьким соратником Мадуро, заарештованим у США у 2020 році за звинуваченням у відмиванні грошей.

«Вона була на піку популярності, тому не дивно, що вона могла стати пріоритетною ціллю з огляду на свою роль. Проблема полягає в тому, що коли люди говорять про вас і ви стаєте пріоритетною ціллю, це не те саме, що докази, які підтверджують звинувачення», – сказав Курт Лункенхаймер, колишній федеральний прокурор у Маямі, який розглядав низку справ, пов’язаних з Венесуелою.

AP зазначає, що уряд США ніколи публічно не звинувачував Родрігес у жодних кримінальних правопорушеннях. Також її ім’я не входить до переліку венесуельських посадовців, офіційно звинувачених у наркоторгівлі разом із поваленим президентом.

Нагадаємо, 3 січня США провели успішну операцію проти Венесуели, затримали й вивезли звідти президента Ніколаса Мадуро та його дружину. США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну та фентанілу до Америки.

Верховний суд Венесуели доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес виконувати обов’язки президента країни після затримання Мадуро. Спочатку Родрігес закликала звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес. Вона також заявила, що Венесуела ніколи не стане «колонією жодної держави».

У відповідь Дональд Трамп заявив, що Делсі Родрігес заплатить «високу ціну», якщо не співпрацюватиме з американською владою.

Згодом Делсі Родрігес закликала Дональда Трампа до «миру і діалогу» між двома народами, і заявила про готовність співпрацювати зі США.