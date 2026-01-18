Так виглядає сповіщення «Укрпошти» для отримання повістки

Нетішинський міський суд Хмельницької області задовольнив позов чоловіка та скасував постанову ТЦК, яка передбачала 17 тис. грн штрафу за ігнорування надісланої поштою повістки. Чоловік запевнив, що не отримував повістку та не має наміру ухилятись від ТЦК, оскільки має чинну відстрочку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, до суду звернувся мешканець Хмельницької області, якого у жовтні 2025 року притягнули до адмінвідповідальності за ч.3 ст.210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізацію), що передбачає 17 тис. грн штрафу. Згідно з матеріалами справи, чоловіку нібито поштою надсилали повістку про необхідність прийти у ТЦК, яку він проігнорував. Після цього його оголошували в розшук.

Позивач вважає, що вказана постанова є незаконною та підлягає скасуванню. Він розповів суду, що не отримував жодних сповіщень від «Укрпошти» про надсилання повістки, а у ТЦК була актуальна інформація про адресу його проживання. Чоловік також наголосив, що не має наміру ухилятись від ТЦК, оскільки має чинну відстрочку.

Цю справу розглянув суддя Роман Стасюк, який дослідив усі матеріали та аргументи. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та надати додаткову інформацію про вказане порушення суду.

«Суб’єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. Однак відповідачем не надано жодних доказів на доведення законності складеної постанови, тобто не доведено факту наявності в діях позивача складу правопорушення, передбаченого ч.3 ст.210-1 КУпАП. Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що оскаржувана постанова винесена без належних та допустимих доказів», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов військовозобов’язаного чоловіка про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, що передбачає 17 тис. грн штрафу. Рішення суду ще можна оскаржити.