Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов доньки померлого на фронті військового та зобов’язав Міноборони призначити їй одноразову грошову допомогу, виходячи з 15 млн грн (рівна частка від загальної суми). Раніше комісія призначила значно меншу виплату, бо військовий помер не через поранення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернулась донька підполковника, який брав участь у бойових діях та помер у Покровському районі Донеччини у червні 2022 року. Причиною смерті стала ішемічна хвороба серця та недостатність кровообігу. ВЛК підтвердила, що причина смерті військового пов’язана із захистом Батьківщини.

Родичі військового звертались до Міноборони, щоб отримати одноразову грошову виплату. Їм призначили 1,8 млн грн виплати, яку розділили рівними частинами між членами сім’ї. Донька військового переконана, що вони мають право на виплату у розмірі 15 млн грн.

Відповідач вважає, що донька військового не має права на виплату у 15 млн грн, бо військовий помер не через поранення, а через захворювання. Цю справу розглянула суддя Уляна Братичак, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

Раніше четверо родичів померлого підполковника уже звертались до Чернівецького окружного адмінсуду, який зобов’язав комісію Міноборони призначити їм виплату у 15 млн грн (рівними частинами). Доньки військового не було серед цих позивачів. Згодом рішення підтвердив апеляційний суд, а Верховний Суд відмовив МОУ у відкритті касаційного провадження. Судове рішення набрало законної сили.

Чотирьом родичам призначили виплату, виходячи з загального розміру 15 млн грн, а позивачці – виходячи з 1,8 млн грн. Вона звернулась до суду, щоб урівняти права.

Суддя зобов’язала Міноборони призначити позивачці виплату у розмірі 1/5 від 15 млн грн. Рішення ще можна оскаржити.