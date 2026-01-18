Заграва після атаки БпЛА на підстанцію в окупованому Мелітополі

Ударні безпілотники Сил оборони атакували енергетичну інфраструктуру біля окупованого Мелітополя. Це призвело до знеструмлення «значної частини» тимчасово захоплених росіянами територій Запоріжжя. Про це повідомив так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький в телеграмі.

Водночас телеграм-канал Supernova+ увечері 17 січня оприлюднив відео, ймовірно, з моментами ураження електропідстанції біля Мелітополя. На кадрах видно стовп вогню після прильоту БпЛА.

Зазначається, що під ударом була підстанція 330 кВ «Мелітопольська».

За словами Балицького, станом на ранок неділі на ТОТ Запорізької області без електропостачання залишались 213 тис. абонентів та 386 населених пунктів.

Зауважимо, на час публікації новини українське командування не коментувало наслідки атаки на об’єкти на ТОТ Запоріжжя.

До слова, під вечір 16 січня БпЛА уразив електропідстанцію в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині. Унаслідок цього у місті стався блекаут.