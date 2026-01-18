Мобілізований мешканець Закарпаття визнав протиправним та скасував свій призов на військову службу, а також зобов’язав частину звільнити його зі служби. Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв таке рішення, бо чоловік звертався у ТЦК для оформлення відстрочки, але відповіді так і не отримав.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, у травні 2025 року позивача мобілізували на військову службу. Чоловік вважає призов протиправним, оскільки він раніше подавав заяву на оформлення відстрочки, яку так і не розглянули.

У матеріалах справи вказано, що у липні 2024 року позивач уточнював дані у ТЦК та звертався для оформлення відстрочки. Йому повідомили про значну кількість заяв і запропонували прийти через місяць, після звернення заяву зареєстрували. У вересні 2024 року позивач ще раз приходив у ТЦК, де йому повідомили, що у системі «Оберіг» є відмітка про те, що він доглядає матір з інвалідністю другої групи, але відстрочку ще не надали, бо на розгляді багато заяв. Наприкінці жовтня 2024 року позивач повторно звернувся у ТЦК, надіславши документи поштою, але адресат відмовився їх отримати.

У травні 2025 року на блокпості позивача зупинила поліція, доставили до ТЦК, після чого його мобілізували на військову службу. Чоловік заявляє, що показував копію заяви, яку подавав у ТЦК, та усі документи, але реакції не було.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Іванчулинець, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зазначив, що позивач вчиняв «активні дії» для оформлення відстрочки.

«В спірному випадку після направлення до ТЦК заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період на підставі пункту 9, 13 частини першої статті 23 Закону №3543-ХІІ, позивач мав легітимні очікування не лише щодо вчасного прийняття субʼєктом владних повноважень за результатом розгляду його заяви рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, але й щодо забезпечення дотримання ТЦК та СП встановлених Порядком №560 заборон щодо його призову до прийняття такого рішення», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов закарпатця, визнав протиправним та скасував наказ про його призов, а також наказ про зарахування до списків особового складу військової частини. Військову частину також зобов’язали звільнити чоловіка з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.