Прикордонники оштрафували Укрзалізницю на 284 тис. грн за те, що у міжнародному рейсі у двох пасажирів з Індії не було візи на в’їзд в Україну. Представник залізниці намагався скасувати штраф у львівському суді, але не зміг.

Як вказано у рішенні Личаківського районного суду Львова, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся представник Укрзалізниці, щоб скасувати постанову, пов’язану з міжнародними пасажирськими перевезеннями, яка передбачає 284 тис. грн штрафу. Згідно з матеріалами справи, 26 жовтня 2024 року двоє громадян Індії їхали потягом «Перемишль-Київ», але не мали візи на в’їзд в Україну.

Іноземці пояснили, що були переконані, що можуть відвідати Україну за шенгенською візою. Представник залізниці також зазначав, що перевіряв документи пасажирів і вважав, що ця віза підходить для перетину кордону.

Індусам заборонили в’їзд в Україну через відсутність візи, а також склали протокол на «Укрзалізницю» про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями №440244.

Представник залізниці хотів скасувати постанову, вважаючи, що вона є незаконною та прийнята з порушеннями законодавства. Зокрема, представник перевізника зазначив, що не був належно повідомлений про розгляд справи. Цю справу розглянула суддя Ірина Ціпивко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Перевізник був зобов’язаний перед початком здійснення міжнародного пасажирського перевезення (на станції у Перемишлі) перевірити у пасажирів наявність належним чином оформлених документів, які необхідні для в’їзду до України, тобто наявність візи. Однак позивачем не здійснено обов`язок перевірити саме наявність документів, необхідних для в`їзду до держави прямування, транзиту, а не їх справжність», – вказано у рішенні суду.

На думку судді, представник прикордонного загону довів правомірність своїх дій, а у задоволенні позову «Укрзалізниці» про скасування штрафу варто відмовити. На рішення ще можна подати апеляцію.