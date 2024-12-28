Наслідки атаки на Миколаїв, 28 грудня 2024 рік

У ніч на суботу, 28 грудня, російські окупанти атакували Україну 16 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками інших типів. Унаслідок атаки є пошкодження в Миколаївській області, повідомили Повітряні сили.

Повітряний напад ворога тривав із 23:00 27 грудня. Окупанти випустили ворожі дрони з Приморська-Ахтарська, що в Росії.

«Станом на 08:30 підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 23:42 27 грудня. Як повідомив керівник ОВА Віталій Кім, близько 01:20 28 грудня ворог атакував Миколаїв дронами типу Shahed. Унаслідок бойової роботи та падіння уламків, загорілись дах пʼятиповерхівки та очерет на території промислового підприємства в Інгульському районі міста. Обидві пожежі загасили вогнеборці. В житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна. Обійшлося без жертв та постраждалих.