За автомат продавець отримував від 45 тис. до 50 тис. грн

Подільська окружна прокуратура Києва направила до суду звинувачення стосовно 38-річного уродженця Херсона, якого підозрюють у незаконному носінні, зберіганні, придбанні та торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами. Про це у четвер, 22 серпня, повідомила пресслужба прокуратури.

Як розповіли у відомстві, чоловік купував зброю на спеціалізованому сайті, а згодом продавав її за вищою ціною через інтернет. Уникаючи особистих зустрічей з покупцями він відправляв поштою замовлення покупцям. При цьому чоловік використовував для відправлення посилок вигадані імена та прізвища.

Слідством задокументовано продаж автоматів АК-74, АКС-74, АКМ та пістолета «Макарова». Зокрема, за автомат продавець отримував від 45 тис. до 50 тис. грн.

«Під час обшуку в будинку, де мешкає обвинувачений, вилучили: автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пістолет ПМ, пістолет ТТ, понад 350 шт. набоїв», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особи громадян, які незаконно купували у чоловіка зброю. За ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали у Києві 40-річного чоловіка, який продавав в інтернеті ручні гранатомети.