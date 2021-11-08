Міністерство охорони здоров'я Польщі в неділю, 7 листопада, опублікувало інструкції для лікарів з описом ситуацій, в яких проведення аборту вважається допустимим. Напередодні по всій країні пройшли масові демонстрації на згадку про вагітну жінку з вадами плода, яка померла в лікарні міста Пщина на півдні Польщі.

Як пише DW, 30-річну Ізабеллу госпіталізували після того, як у неї відійшли води на 22 тижні вагітності. Як заявила адвокатка її сім'ї, у лікарні «лікарі чекали смерті плода», адже сьогодні у Польщі діє закон, за яким переривати вагітність за наявності у дитини вад розвитку заборонено. Як наслідок – пацієнтка померла від септичного шоку.

В інструкціях польського міністерства охорони здоров’я від 7 листопада зазначено, що переривання вагітності можливе, коли вона загрожує життю чи здоров'ю матері. У документі йдеться, зокрема: «Наголошується, що лікарям не варто боятися приймати необхідні рішення, що ґрунтуються на їхньому досвіді та медичних знаннях».

У випадку Ізабелли лікарі зволікали з абортом, незважаючи на те, що у вагітної було недостатньо навколоплідних вод, щоб у дитини був шанс вижити. Саме ця ситуація – дії лікарів у разі нестачі навколоплідних вод – особливо обговорюється в інструкціях МОЗ.

Наразі лікарів, які спостерігали Ізабеллу, тимчасово відсторонили від роботи. Розслідуванням смерті пацієнтки займається прокуратура.

6 листопада по всій Польщі відбулися масові протести з вимогою змінити чинне законодавство у сфері абортів. Деякі правозахисники вважають, що польські лікарі побоюються переривати вагітність у своїх пацієнток через наявну правову ситуацію.

До жовтня 2020 року, за чинними в Польщі законами, робити аборт дозволялося, якщо вагітність стала наслідком згвалтування, якщо вона загрожувала здоров'ю чи життю матері і якщо дитина мала серйозні вади розвитку. Згодом Конституційний суд ухвалив, що наявність у дитини вад розвитку не є поважною причиною для переривання вагітності, за винятком, якщо такі вади становлять загрозу для життя дитини і матері.