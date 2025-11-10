Із 2026 року ветерани з інвалідністю зможуть переобладнати своє авто на спеціалізованих СТО та отримати компенсацію від уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову у понеділок, 10 листопада, яка передбачає грошову компенсацію ветеранам з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Ветерани та ветеранки з інвалідністю зможуть отримати до 70 тис. грн виплат.

Із січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автомобілів. Переобладнати свою автівку ветерани зможуть на спеціалізованих СТО, які мають відповідну ліцензію.

«Створення безбар’єрного простору для ветеранів і ветеранок з інвалідністю – це питання не лише зручності, а й поваги до їхнього подвигу та внеску у захист країни. Безбар’єрність – це доступ до транспорту, освіти, медицини, послуг і працевлаштування без перешкод», – інформують у Міністерстві у справах ветеранів України.

У міністерстві повідомили, що для отримання компенсації необхідно буде звернутися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад) із заявою та необхідними документами.

Щороку фінансову допомогу у розмірі до 70 тис. грн зможуть отримати до 1000 ветеранів з інвалідністю. Фінансування здійснюватиметься коштом державної програми підтримки ветеранів.