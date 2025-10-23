Ветеран Валентин Олексієнко, попри травму, навчився водити адаптивне авто

29-річний боєць 3-ї окремої штурмової танкової Залізної бригади Валентин Олексієнко, який отримав травму спинного мозку внаслідок нещасного випадку, вперше сів за кермо адаптивного автомобіля. Про це інформує Львівська міська рада.

Травму військовий отримав після того, як вони із побратимами будували фортифікації та вирішили скупатись у водоймі. Тоді Валентин невдало пірнув, вдарився об дно головою, внаслідок чого отримав травму спинного мозку на рівні шийного відділу. Через це боєць не відчуває тіла нижче грудей. У Валентина паралізовані пальці на руках, попри це він має чутливість у кистях, що допомагає йому водити авто, яке адаптоване під його потреби.

Відео з інстаграму Валентина Олексієнка

«Все можливо! Все в цьому житті можливо. Головне – бажання і не здаватися! Я хочу жити, в мене є бажання, в мене є заради кого жити, заради дружини та двох дітей», – говорить у відео, опублікованому в інстаграмі, Валентин Олексієнко.

Захисник проходить реабілітацію у центрі Unbroken, де після тяжкої травми він навчився впевнено керувати кріслом колісним та нещодавно встановив рекорд України, створивши картину за допомогою коліс крісла. Картину, яка увійшла до рекорду, ветеран планує виставити на аукціон та зібрані гроші передати на реабілітацію військовим та ЗСУ.