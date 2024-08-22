Російські атаки на Добротвірську ТЕС залишили без гарячого водопостачання та опалення майже 7 тис. мешканців селища

Понад 470 млн грн виділили з резервного фонду держбюджету на забезпечення резервного теплопостачання селища Добротвір на Львівщині та міста Бурштин на Прикарпатті. Рішення прийняли на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів у середу, 21 серпня.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, внаслідок масштабних ракетних ударів у Добротворі та Бурштині суттєво пошкоджені ТЕС – єдині виробники тепла для житлових будинків та закладів соціальної сфери.

«Аби забезпечити належне проходження опалювального сезону виділяємо кошти з резервного фонду, за які місцева влада зможе закупити й встановити додаткове енергетичне обладнання», – написав Денис Шмигаль у Telegram.

За інформацією голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, з 470 млн грн, виділених урядом для закупівлі й встановлення додаткового енергетичного обладнання, Бурштин отримає 200 млн грн.

Нагадаємо, всі енергоблоки Бурштинської ТЕС зруйновані внаслідок російського обстрілу 22 березня і до початку опалювального сезону на території Бурштинської громади планують звести 2 газові та 4 твердопаливні котельні.

У свою чергу, російські атаки на Добротвірську ТЕС залишили без гарячого водопостачання та опалення майже 7 тис. мешканців селища. За оцінками експертів, на облаштування децентралізованого резервного електропостачання та теплопостачання у Добротворі потрібно 144 млн грн.