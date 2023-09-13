Злочинцям повідомили про підозри за чотирма статтями

Служба безпеки України викрила усе керівництво районної військово-лікарської комісії на масштабній корупційній схемі. Посадовці підробляли документи для ухилянтів, налагодивши масову видачу справок про непридатність, повідомили у середу, 13 вересня, у прес-службі СБУ.

Правоохоронці викрили все керівництво однієї з районних ВЛК, яке діяло у складі злочинного угруповання. Посадовці продавали військовозобов'язаним підроблені довідки, в яких діагностували ухилянтам тяжкі захворювання.

«Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок. За даними слідства, для того, щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб», – повідомили у прес-службі СБУ.

Залежно від терміновості виконання замовлення ухилянтів, злочинці брали від 7 тис. до 10 тис. доларів. За цими фактами керівництву ВЛК було оголошено про підозру за:

ч. 5 ст. 27 ККУ (сприяння вчиненню злочину),

ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину за попередньою змовою),

ч. 1 ст. 32 ККУ (вчинення злочину повторно),

ч. 1 ст. 336 ККУ (ухилення від проходження служби).

Також правоохоронці оголосили про підозру за ст. 336 ККУ п'ятьом особам, які намагалися скористатися послугами корупціонерів.

Як інформував ZAXID.NET, Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо перевірки усіх ВЛК в Україні. Рішення також стосується перевірки усіх лікарських висновків, які було видано з 24 лютого 2022 року. На реалізацію перевірок та опрацювання прозорого процесу ВЛК виділили три місяці. Правоохоронцям Зеленський доручив негайно вжити заходів щодо викриття корупційних злочинів у ВЛК.