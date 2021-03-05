Школам, коледжам та вишам рекомендують перейти на навчання онлайн

Усім навчальним закладам на Львівщині рекомендують з вівторка, 9 березня, перейти на дистанційний режим навчання. Таке рішення у п'ятницю, 5 березня, прийняла обласна комісія ТЕБ і НС у зв’язку з різким погіршенням cитуації із захворюваністю на Covid-19. Рішення не стосується лише роботи дитячих садочків та інтернатів.

Як повідомили у ЛОДА, за підсумками позачергового засідання комісії, закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти, з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули у школах області.

Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів про стрімке погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19. З його слів, у кожної другої-третьої людини, яка тестується, є позитивний результат. Окрім цього, збільшується як кількість викликів швидкої медичної допомоги до людей з підозрою на коронавірус, так і кількість госпіталізованих в медичні заклади області.

Станом на сьогодні завантаженість ліжок у лікарнях області становить майже 43% на противагу майже 30%, які були ще два тижні назад. Таку тенденцію захворюваності в ЛОДА називають тривожною.

Як зазначив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, зростає захворюваність і серед дітей, які відвідують навчальні заклади області.

Зазначимо, МОЗ оновило розподіл на карантинні зони – Львівську область віднесли з «жовтого» до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.