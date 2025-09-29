Аварія сталася між селами Кричка та Яблунька Солотвинської громади

В Івано-Франківському районі на території Солотвинської громади сталася смертельна аварія. Неповнолітній водій впав з мопеда і загинув, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 29 вересня, ДТП сталася напередодні близько 21:00 між селами Кричка та Яблунька Солотвинської громади.

«15-річний водій, керуючи мопедом Yamaha, рухався ґрунтовою ділянкою дороги, не впорався із керуванням та впав. Від отриманих травм неповнолітній водій мопеда помер», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).