У Запоріжжі в багатоповерховому будинку стався вибух газу

У житловому багатоквартирному будинку міста Запоріжжя стався вибух газу, в результаті чого загинула одна особа і двоє постраждали. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вибух стався в 4:00 ранку в чотириповерховому житловому будинку на другому поверсі.

«Внаслідок вибуху загинула одна особа та ще двоє отримали поранення. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, з третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців. На місці вибуху у житловому будинку підрозділами ДСНС проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

Місцева влада вирішує питання щодо тимчасового розселення. Мешканцям будинку надають допомогу психологи ДСНС. Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 чоловік та 26 од. техніки.