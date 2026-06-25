Олексій Басан

Обвинувачений у легалізації майна та недостовірному декларуванні ексдиректор Агентства місцевих доріг Полтавщини Олексій Басан уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку затвердив Вищий антикорупційний суд. Про це повідомили САП та Центр протидії корупції в четвер, 25 червня.

Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, проте звільнив Басана від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Також він не зможе обіймати певні посади три роки.

За умовами угоди Басан перерахує на рахунок благодійного фонду «Спільнота Стерненка» 20 000 USDT криптоактивів.

Також, суд застосував спеціальну конфіскацію до:

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еквіваленту вартості житлового будинку у передмісті Полтави площею понад 200 м 2 із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою;

із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою; водяного мотоциклу із причепом;

майнових прав на шість квартир у багатоквартирних будинках у Полтаві.

У САП зазначили, що суттєвою умовою для укладення та затвердження угоди стала інша, надана обвинуваченим інформація, важлива для виконання завдань та функцій НАБУ та САП.



Нагадаємо, у 2024 році НАБУ повідомило йому підозру у відмиванні 35,8 млн грн через криптовалюту та нерухомість і декларуванні недостовірної інформації. Щоб приховати майно та джерела його походження, всі активи, окрім криптовалюти, посадовець оформив на близьких людей.