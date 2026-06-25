В ексдиректора Агентства місцевих доріг Полтавщини конфіскували будинок та шість квартир
Олексій Басан також перерахує на рахунок благодійного фонду «Спільнота Стерненка» близько 20 тис. доларів
Обвинувачений у легалізації майна та недостовірному декларуванні ексдиректор Агентства місцевих доріг Полтавщини Олексій Басан уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку затвердив Вищий антикорупційний суд. Про це повідомили САП та Центр протидії корупції в четвер, 25 червня.
Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, проте звільнив Басана від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Також він не зможе обіймати певні посади три роки.
За умовами угоди Басан перерахує на рахунок благодійного фонду «Спільнота Стерненка» 20 000 USDT криптоактивів.
Також, суд застосував спеціальну конфіскацію до:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- еквіваленту вартості житлового будинку у передмісті Полтави площею понад 200 м2 із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою;
- водяного мотоциклу із причепом;
- майнових прав на шість квартир у багатоквартирних будинках у Полтаві.
У САП зазначили, що суттєвою умовою для укладення та затвердження угоди стала інша, надана обвинуваченим інформація, важлива для виконання завдань та функцій НАБУ та САП.
Нагадаємо, у 2024 році НАБУ повідомило йому підозру у відмиванні 35,8 млн грн через криптовалюту та нерухомість і декларуванні недостовірної інформації. Щоб приховати майно та джерела його походження, всі активи, окрім криптовалюти, посадовець оформив на близьких людей.