Олексій Шевчук став членом комісії через нестачу кандидатів

В Офісі генерального прокурора України у четвер, 29 січня, повідомили, що не мають повноважень самостійно змінювати склад конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Днем раніше, 28 січня, понад 60 громадських організацій і медіа опублікували звернення, у якому вимагали виключити з комісії адвоката Олексія Шевчука.

У середу представники громадських організацій та медіа звернулися до генерального прокурора у зв’язку з рішенням про включення адвоката Олексія Шевчука до складу конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на вакантні посади у САП. Там наголошували, що раніше Шевчука тимчасово позбавляли права на заняття адвокатською діяльністю за порушення етики, а також він фігурував у журналістських розслідуваннях.

«Вважаємо, що невідкладне реагування на цю ситуацію є необхідним для збереження довіри до конкурсних процедур, захисту незалежності САП та забезпечення належного функціонування антикорупційної інфраструктури України», – зазначено у звернені.

У відповідь Офіс генпрокурора відзначив, що дострокове припинення повноважень членів конкурсної комісії можливе лише у шести випадках:

за заявою члена комісії, через стан здоров’я понад місяць,

за пропозицією самої комісії,

набранням законної сили обвинувального вироку,

визнанням недієздатним чи безвісно відсутнім,

у разі смерті.

Лише за наявності однієї з цих підстав генпрокурор має право ухвалювати рішення про заміну члена комісії та наразі таких підстав немає.

У відомстві також уточнили, що Шевчук став членом комісії через нестачу кандидатів: до визначеного терміну документи подали лише чотири людини – три прокурори та Шевчук. Один із запропонованих прокурорів пізніше відмовився, тому генпрокурор призначив адвоката для забезпечення роботи комісії та недопущення зриву конкурсу.

Олексій Шевчук має скандальну репутацію. У травні 2025 року він фігурував у журналістському розслідуванні про переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях». За даними журналістів NGL, через умовну «групу Шевчука» виїхали й не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

Крім того, Шевчук був адвокатом колишнього народного депутата від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – за життя» Іллі Киви. Він представляв інтереси ексглави Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого обвинувачують у замовленні нападу на активістку і херсонську депутатку міськради Катерину Гандзюк. А ще серед клієнтів Шевчука низка фігурантів справ Національного антикорупційного бюро.

Він також підтримував так звані «диктаторські закони 16 січня», що були ухвалені на тлі масових протестів на Євромайдані й обмежували права українців.

Про те, що Шевчук увійшов у конкурсну комісію з обрання керівництва САП стало відомо 21 січня. Це викликало невдоволення серед громадськості, але Рада прокурорів України заявила, що його кандидатура відповідає вимогам. Також таке кадрове рішення пояснили необхідністю виконати вимогу закону.