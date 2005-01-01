В Індії завалився чотириповерховий готель, загинули 10 людей

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 12:591700

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В Індії завалився чотириповерховий готель, загинули 10 людей
фото Reuters
Будівля завалилася після того як в неї врізалася вантажна автівка

В індійському місті Індаур обвалилася чотириповерхова будівля готелю, в результаті чого загинули десять людей, ще двоє поранені. Про це повідомляє Reuters.

Поліція припускала, що під завалами можуть перебувати близько 50-ти осіб. Наразі операції з порятунку завершені, і про більшу кількість жертв мова не йде, прокоментував агентству помічник інспектора Рамеш Кіраде.

Причина обвалу будівлі досі не відома. Ймовірно, що будівля обвалилася через те, що була старою і потребувала реконструкції, сказав Кіраде. Згідно з повідомленнями місцевих новин, будівля почала обвалюватися після того, як в неї врізалась важка машина.

Будівельні колапси поширені в Індії, де недобросовісні будівельники та чиновники часто порушують правила будівнитства і експлуатації будівель, а також ігнорують необхідність їх реконструкції, відзначає агентство.

У серпні в результаті обвалу 117-річної будівлі в фінансовому центрі Мумбаї, загинуло щонайменше 22 людини.

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