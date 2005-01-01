В Ірані затримали 200 антиурядових протестувальників

Під час антиурядових протестів у Тегерані правоохоронці затримали 200 демонстрантів. Про це повідомляє DW з посиланням на віце-губернатора іранської столиці Алі Асгара Нассербрахта.

За словами Нассербрахта, серед затриманих - сорок «ватажків нелегальних зібрань». Як відомо, раніше на тлі масових протестів іранська влада заблокувала соціальну мережу Instagram і мессенджер Telegram. Зазначається, що рішення про блокування мереж здійснено «задля підтримки миру і безпеки громадян».

Між тим, президент Ірану Хасан Роухані вперше відреагував на протести, які вже п'ятий день проходять в країні. Згідно з повідомленням, на засіданні Кабінету міністрів у неділю, 31 грудня, він засудив прояви насильства і пошкодження суспільної власності. У той же час президент Ірану закликав уряд «створювати можливості для законної критики та протестів» і назвав Іран вільною країною, в якій кожен має право на власну думку.

Як повідомлялось, в Ірані тривають антиурядові демонстрації, викликані невдоволенням економічним становищем і корупцією. Протести є найсерйознішими з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що спалахнули після суперечливого переобрання тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядові війська розігнали демонстрантів у місті Керманшах на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. Цього ж дня, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах відбулися провладні мітинги.

Як передає «Радіо Свобода», 31 грудня заступник губернатора іранської провінції Лорестан Хабіболла Ходжастепур підтвердив загибель двох демонстрантів у західному місті Доруд, однак заперечив причетність іранських силовиків до смертей протестувальників. Водночас у соцмережах очевидці повідомляли, що демонстрантів розстріляли іранські сили безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що протести в Ірані є закономірними, зважаючи на те, що «іранська влада краде гроші людей і витрачає на терористичну діяльність».

Як повідомляють, за останній період ціни на більшість основних продуктів харчування зросли в Ірані на 40%. За даними центрального банку країни, інфляція становить близько 10%. Безробіття в цьому фінансовому році склало 12,4%, що майже на півтора відсотка більше, ніж торік. Із 80 мільйонів населення Ірану – близько 3,2 мільйони громадян є безробітними.