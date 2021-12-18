В Італії розпочалася кампанія вакцинації від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Ця вікова група є наймолодшою, для якої вакцини схвалені для використання. Про це інформує агенція ANSA.

Протягом першого дня кампанії перші щеплення отримали 15 тис. дітей, повідомили італійські органи охорони здоров’я.

До слова, Польща з 16 грудня почала вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років.

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні незабаром можуть дозволити щеплення дітей віком від 5 років від коронавірусної хвороби.

Водночас він підкреслив, що масова вакцинація дітей від Covid-19 поки що не входить до пріоритетів МОЗ.